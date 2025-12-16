- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
69
Gewinntrades:
64 (92.75%)
Verlusttrades:
5 (7.25%)
Bester Trade:
7.00 USD
Schlechtester Trade:
-6.25 USD
Bruttoprofit:
86.37 USD (13 034 pips)
Bruttoverlust:
-24.75 USD (5 546 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (29.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
29.45 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.40
Trading-Aktivität:
98.81%
Max deposit load:
13.72%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
43
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
9.86
Long-Positionen:
35 (50.72%)
Short-Positionen:
34 (49.28%)
Profit-Faktor:
3.49
Mathematische Gewinnerwartung:
0.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.35 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-6.25 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6.25 USD (1)
Wachstum pro Monat :
24.65%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
6.25 USD (2.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.22% (6.25 USD)
Kapital:
5.05% (13.77 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|34
|XAUUSD
|25
|DAX30
|10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|10
|XAUUSD
|44
|DAX30
|8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|-592
|XAUUSD
|3.5K
|DAX30
|4.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +7.00 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +29.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.25 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AMarkets-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 28
|
PhillipFutures-Server
|2.75 × 4
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.52 × 111
|
AMarkets-Real
|3.77 × 4756
|
Alpari-MT5
|5.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|6.33 × 6
|
RoboForex-Pro
|7.39 × 18
|
ICMarkets-MT5
|8.00 × 1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
25%
0
0
USD
USD
312
USD
USD
2
100%
69
92%
99%
3.48
0.89
USD
USD
5%
1:500