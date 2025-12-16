- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
62
Negociações com lucro:
57 (91.93%)
Negociações com perda:
5 (8.06%)
Melhor negociação:
7.00 USD
Pior negociação:
-6.25 USD
Lucro bruto:
80.26 USD (12 341 pips)
Perda bruta:
-24.75 USD (5 546 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (29.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
29.45 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
97.80%
Depósito máximo carregado:
13.72%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
8.88
Negociações longas:
32 (51.61%)
Negociações curtas:
30 (48.39%)
Fator de lucro:
3.24
Valor esperado:
0.90 USD
Lucro médio:
1.41 USD
Perda média:
-4.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-6.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.25 USD (1)
Crescimento mensal:
22.20%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
6.25 USD (2.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.22% (6.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.05% (13.77 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|30
|XAUUSD
|22
|DAX30
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|9
|XAUUSD
|39
|DAX30
|8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|-802
|XAUUSD
|3.1K
|DAX30
|4.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.00 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +29.45 USD
Máxima perda consecutiva: -6.25 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AMarkets-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 28
|
PhillipFutures-Server
|2.75 × 4
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.52 × 111
|
AMarkets-Real
|3.77 × 4756
|
Alpari-MT5
|5.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|6.33 × 6
|
RoboForex-Pro
|7.39 × 18
|
ICMarkets-MT5
|8.00 × 1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
22%
0
0
USD
USD
306
USD
USD
2
100%
62
91%
98%
3.24
0.90
USD
USD
5%
1:500