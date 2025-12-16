Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AMarkets-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

SolidECN-Server 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5 1.07 × 28 PhillipFutures-Server 2.75 × 4 ForexClub-MT5 Real Server 3.52 × 111 AMarkets-Real 3.77 × 4756 Alpari-MT5 5.00 × 1 FreshForex-MT5 6.33 × 6 RoboForex-Pro 7.39 × 18 ICMarkets-MT5 8.00 × 1 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика