СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / The Diversifier MT5
Maksim Bezriadin

The Diversifier MT5

Maksim Bezriadin
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 19%
AMarkets-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
48 (92.30%)
Убыточных трейдов:
4 (7.69%)
Лучший трейд:
7.00 USD
Худший трейд:
-6.25 USD
Общая прибыль:
67.76 USD (11 280 pips)
Общий убыток:
-20.33 USD (4 854 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (29.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.45 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
97.80%
Макс. загрузка депозита:
13.11%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
7.59
Длинных трейдов:
27 (51.92%)
Коротких трейдов:
25 (48.08%)
Профит фактор:
3.33
Мат. ожидание:
0.91 USD
Средняя прибыль:
1.41 USD
Средний убыток:
-5.08 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-6.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.25 USD (1)
Прирост в месяц:
18.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6.25 USD (2.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.22% (6.25 USD)
По эквити:
5.05% (13.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 25
XAUUSD 17
DAX30 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 7
XAUUSD 32
DAX30 8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY -525
XAUUSD 2.4K
DAX30 4.5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.00 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +29.45 USD
Макс. убыток в серии: -6.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AMarkets-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

SolidECN-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 28
PhillipFutures-Server
2.75 × 4
ForexClub-MT5 Real Server
3.52 × 111
AMarkets-Real
3.77 × 4756
Alpari-MT5
5.00 × 1
FreshForex-MT5
6.33 × 6
RoboForex-Pro
7.39 × 18
ICMarkets-MT5
8.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.22 13:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 04:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 08:18
Share of trading days is too low
2025.12.16 08:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 07:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 07:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 07:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 07:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 07:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
The Diversifier MT5
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
297
USD
2
100%
52
92%
98%
3.33
0.91
USD
5%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.