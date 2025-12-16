- Прирост
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
48 (92.30%)
Убыточных трейдов:
4 (7.69%)
Лучший трейд:
7.00 USD
Худший трейд:
-6.25 USD
Общая прибыль:
67.76 USD (11 280 pips)
Общий убыток:
-20.33 USD (4 854 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (29.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.45 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
97.80%
Макс. загрузка депозита:
13.11%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
7.59
Длинных трейдов:
27 (51.92%)
Коротких трейдов:
25 (48.08%)
Профит фактор:
3.33
Мат. ожидание:
0.91 USD
Средняя прибыль:
1.41 USD
Средний убыток:
-5.08 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-6.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.25 USD (1)
Прирост в месяц:
18.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6.25 USD (2.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.22% (6.25 USD)
По эквити:
5.05% (13.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|25
|XAUUSD
|17
|DAX30
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|7
|XAUUSD
|32
|DAX30
|8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-525
|XAUUSD
|2.4K
|DAX30
|4.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Лучший трейд: +7.00 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +29.45 USD
Макс. убыток в серии: -6.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AMarkets-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 28
|
PhillipFutures-Server
|2.75 × 4
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.52 × 111
|
AMarkets-Real
|3.77 × 4756
|
Alpari-MT5
|5.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|6.33 × 6
|
RoboForex-Pro
|7.39 × 18
|
ICMarkets-MT5
|8.00 × 1
