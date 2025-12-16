- Incremento
Total de Trades:
62
Transacciones Rentables:
57 (91.93%)
Transacciones Irrentables:
5 (8.06%)
Mejor transacción:
7.00 USD
Peor transacción:
-6.25 USD
Beneficio Bruto:
80.26 USD (12 341 pips)
Pérdidas Brutas:
-24.75 USD (5 546 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (29.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
29.45 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.38
Actividad comercial:
97.80%
Carga máxima del depósito:
13.72%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
42
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
8.88
Transacciones Largas:
32 (51.61%)
Transacciones Cortas:
30 (48.39%)
Factor de Beneficio:
3.24
Beneficio Esperado:
0.90 USD
Beneficio medio:
1.41 USD
Pérdidas medias:
-4.95 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-6.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.25 USD (1)
Crecimiento al mes:
22.20%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
6.25 USD (2.22%)
Reducción relativa:
De balance:
2.22% (6.25 USD)
De fondos:
5.05% (13.77 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|30
|XAUUSD
|22
|DAX30
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|9
|XAUUSD
|39
|DAX30
|8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|-802
|XAUUSD
|3.1K
|DAX30
|4.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AMarkets-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 28
|
PhillipFutures-Server
|2.75 × 4
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.52 × 111
|
AMarkets-Real
|3.77 × 4756
|
Alpari-MT5
|5.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|6.33 × 6
|
RoboForex-Pro
|7.39 × 18
|
ICMarkets-MT5
|8.00 × 1
