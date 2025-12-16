- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
62
利益トレード:
57 (91.93%)
損失トレード:
5 (8.06%)
ベストトレード:
7.00 USD
最悪のトレード:
-6.25 USD
総利益:
80.26 USD (12 341 pips)
総損失:
-24.75 USD (5 546 pips)
最大連続の勝ち:
20 (29.45 USD)
最大連続利益:
29.45 USD (20)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
97.80%
最大入金額:
13.72%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
42
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
8.88
長いトレード:
32 (51.61%)
短いトレード:
30 (48.39%)
プロフィットファクター:
3.24
期待されたペイオフ:
0.90 USD
平均利益:
1.41 USD
平均損失:
-4.95 USD
最大連続の負け:
1 (-6.25 USD)
最大連続損失:
-6.25 USD (1)
月間成長:
22.20%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
6.25 USD (2.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.22% (6.25 USD)
エクイティによる:
5.05% (13.77 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|30
|XAUUSD
|22
|DAX30
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|9
|XAUUSD
|39
|DAX30
|8
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|-802
|XAUUSD
|3.1K
|DAX30
|4.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.00 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +29.45 USD
最大連続損失: -6.25 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AMarkets-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 28
|
PhillipFutures-Server
|2.75 × 4
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.52 × 111
|
AMarkets-Real
|3.77 × 4756
|
Alpari-MT5
|5.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|6.33 × 6
|
RoboForex-Pro
|7.39 × 18
|
ICMarkets-MT5
|8.00 × 1
