Maksim Bezriadin

The Diversifier MT5

Maksim Bezriadin
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 22%
AMarkets-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
62
利益トレード:
57 (91.93%)
損失トレード:
5 (8.06%)
ベストトレード:
7.00 USD
最悪のトレード:
-6.25 USD
総利益:
80.26 USD (12 341 pips)
総損失:
-24.75 USD (5 546 pips)
最大連続の勝ち:
20 (29.45 USD)
最大連続利益:
29.45 USD (20)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
97.80%
最大入金額:
13.72%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
42
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
8.88
長いトレード:
32 (51.61%)
短いトレード:
30 (48.39%)
プロフィットファクター:
3.24
期待されたペイオフ:
0.90 USD
平均利益:
1.41 USD
平均損失:
-4.95 USD
最大連続の負け:
1 (-6.25 USD)
最大連続損失:
-6.25 USD (1)
月間成長:
22.20%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
6.25 USD (2.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.22% (6.25 USD)
エクイティによる:
5.05% (13.77 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 30
XAUUSD 22
DAX30 10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 9
XAUUSD 39
DAX30 8
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY -802
XAUUSD 3.1K
DAX30 4.5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7.00 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +29.45 USD
最大連続損失: -6.25 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AMarkets-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

SolidECN-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 28
PhillipFutures-Server
2.75 × 4
ForexClub-MT5 Real Server
3.52 × 111
AMarkets-Real
3.77 × 4756
Alpari-MT5
5.00 × 1
FreshForex-MT5
6.33 × 6
RoboForex-Pro
7.39 × 18
ICMarkets-MT5
8.00 × 1
レビューなし
2025.12.22 13:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 04:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 08:18
Share of trading days is too low
2025.12.16 08:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 07:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 07:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 07:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 07:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 07:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
The Diversifier MT5
30 USD/月
22%
0
0
USD
306
USD
2
100%
62
91%
98%
3.24
0.90
USD
5%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください