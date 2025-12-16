- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
11 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
6.09 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
18.55 USD (3 411 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
11 (18.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.55 USD (11)
Sharpe oranı:
0.80
Alım-satım etkinliği:
93.74%
Maks. mevduat yükü:
11.58%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
7 (63.64%)
Satış işlemleri:
4 (36.36%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.69 USD
Ortalama kâr:
1.69 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.05% (5.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|DAX30
|4
|USDJPY
|3
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|15
|DAX30
|3
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|654
|DAX30
|2.6K
|USDJPY
|120
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.09 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +18.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AMarkets-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 28
|
PhillipFutures-Server
|2.75 × 4
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.52 × 111
|
AMarkets-Real
|3.77 × 4756
|
Alpari-MT5
|5.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|6.33 × 6
|
RoboForex-Pro
|7.39 × 18
|
ICMarkets-MT5
|8.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
USD
269
USD
USD
1
100%
11
100%
94%
n/a
1.69
USD
USD
2%
1:500