- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
79
盈利交易:
67 (84.81%)
亏损交易:
12 (15.19%)
最好交易:
6.69 USD
最差交易:
-11.06 USD
毛利:
110.90 USD (115 576 pips)
毛利亏损:
-59.02 USD (59 014 pips)
最大连续赢利:
23 (23.60 USD)
最大连续盈利:
34.34 USD (12)
夏普比率:
0.22
交易活动:
1.36%
最大入金加载:
46.83%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
10 分钟
采收率:
1.60
长期交易:
42 (53.16%)
短期交易:
37 (46.84%)
利润因子:
1.88
预期回报:
0.66 USD
平均利润:
1.66 USD
平均损失:
-4.92 USD
最大连续失误:
4 (-32.35 USD)
最大连续亏损:
-32.35 USD (4)
每月增长:
26.60%
年度预测:
322.72%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
32.35 USD (10.52%)
相对跌幅:
结余:
16.76% (32.35 USD)
净值:
14.71% (23.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|78
|BTCUSDm
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|51
|BTCUSDm
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|51K
|BTCUSDm
|5.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.69 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +23.60 USD
最大连续亏损: -32.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real33 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
