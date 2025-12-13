- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
81
利益トレード:
69 (85.18%)
損失トレード:
12 (14.81%)
ベストトレード:
6.69 USD
最悪のトレード:
-11.06 USD
総利益:
112.52 USD (117 196 pips)
総損失:
-59.02 USD (59 014 pips)
最大連続の勝ち:
23 (23.60 USD)
最大連続利益:
34.34 USD (12)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
1.36%
最大入金額:
46.83%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
10 分
リカバリーファクター:
1.65
長いトレード:
44 (54.32%)
短いトレード:
37 (45.68%)
プロフィットファクター:
1.91
期待されたペイオフ:
0.66 USD
平均利益:
1.63 USD
平均損失:
-4.92 USD
最大連続の負け:
4 (-32.35 USD)
最大連続損失:
-32.35 USD (4)
月間成長:
27.70%
年間予想:
336.13%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
32.35 USD (10.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.76% (32.35 USD)
エクイティによる:
14.71% (23.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|80
|BTCUSDm
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|53
|BTCUSDm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|53K
|BTCUSDm
|5.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.69 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +23.60 USD
最大連続損失: -32.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real33"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
