- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
81
Transacciones Rentables:
69 (85.18%)
Transacciones Irrentables:
12 (14.81%)
Mejor transacción:
6.69 USD
Peor transacción:
-11.06 USD
Beneficio Bruto:
112.52 USD (117 196 pips)
Pérdidas Brutas:
-59.02 USD (59 014 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (23.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
34.34 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
1.36%
Carga máxima del depósito:
46.83%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
10 minutos
Factor de Recuperación:
1.65
Transacciones Largas:
44 (54.32%)
Transacciones Cortas:
37 (45.68%)
Factor de Beneficio:
1.91
Beneficio Esperado:
0.66 USD
Beneficio medio:
1.63 USD
Pérdidas medias:
-4.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-32.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-32.35 USD (4)
Crecimiento al mes:
27.70%
Pronóstico anual:
336.13%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
32.35 USD (10.52%)
Reducción relativa:
De balance:
16.76% (32.35 USD)
De fondos:
14.71% (23.64 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|80
|BTCUSDm
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|53
|BTCUSDm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|53K
|BTCUSDm
|5.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +6.69 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +23.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -32.35 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real33" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Welcome,
Profit target ~15% / month
Dd control low, safe
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
29%
0
0
USD
USD
187
USD
USD
5
0%
81
85%
1%
1.90
0.66
USD
USD
17%
1:500