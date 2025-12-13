- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
39 (90.69%)
Loss Trade:
4 (9.30%)
Best Trade:
6.69 USD
Worst Trade:
-11.06 USD
Profitto lordo:
46.99 USD (46 968 pips)
Perdita lorda:
-13.64 USD (13 630 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (23.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.60 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
3.02
Long Trade:
29 (67.44%)
Short Trade:
14 (32.56%)
Fattore di profitto:
3.45
Profitto previsto:
0.78 USD
Profitto medio:
1.20 USD
Perdita media:
-3.41 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.06 USD (1)
Crescita mensile:
16.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11.06 USD (3.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.26% (11.06 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|33
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|33K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.69 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +23.60 USD
Massima perdita consecutiva: -0.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Welcome
Non ci sono recensioni