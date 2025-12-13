- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
81
Negociações com lucro:
69 (85.18%)
Negociações com perda:
12 (14.81%)
Melhor negociação:
6.69 USD
Pior negociação:
-11.06 USD
Lucro bruto:
112.52 USD (117 196 pips)
Perda bruta:
-59.02 USD (59 014 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (23.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
34.34 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
1.36%
Depósito máximo carregado:
46.83%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
1.65
Negociações longas:
44 (54.32%)
Negociações curtas:
37 (45.68%)
Fator de lucro:
1.91
Valor esperado:
0.66 USD
Lucro médio:
1.63 USD
Perda média:
-4.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-32.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-32.35 USD (4)
Crescimento mensal:
27.70%
Previsão anual:
336.13%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
32.35 USD (10.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.76% (32.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.71% (23.64 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|80
|BTCUSDm
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|53
|BTCUSDm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|53K
|BTCUSDm
|5.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.69 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +23.60 USD
Máxima perda consecutiva: -32.35 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real33" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Profit target ~15% / month
Dd control low, safe
Sem comentários
