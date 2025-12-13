SinaisSeções
Van Huy Vu

Asian Brand

Van Huy Vu
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 39 USD por mês
crescimento desde 2025 29%
Exness-Real33
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
81
Negociações com lucro:
69 (85.18%)
Negociações com perda:
12 (14.81%)
Melhor negociação:
6.69 USD
Pior negociação:
-11.06 USD
Lucro bruto:
112.52 USD (117 196 pips)
Perda bruta:
-59.02 USD (59 014 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (23.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
34.34 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
1.36%
Depósito máximo carregado:
46.83%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
1.65
Negociações longas:
44 (54.32%)
Negociações curtas:
37 (45.68%)
Fator de lucro:
1.91
Valor esperado:
0.66 USD
Lucro médio:
1.63 USD
Perda média:
-4.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-32.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-32.35 USD (4)
Crescimento mensal:
27.70%
Previsão anual:
336.13%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
32.35 USD (10.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.76% (32.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.71% (23.64 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 80
BTCUSDm 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 53
BTCUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 53K
BTCUSDm 5.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.69 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +23.60 USD
Máxima perda consecutiva: -32.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real33" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Welcome,

Profit target ~15% / month

Dd control low, safe

Join : https://t.me/proinvestmentfund

2025.12.25 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.13 05:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
