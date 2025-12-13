- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
39 (90.69%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (9.30%)
En iyi işlem:
6.69 USD
En kötü işlem:
-11.06 USD
Brüt kâr:
46.99 USD (46 968 pips)
Brüt zarar:
-13.64 USD (13 630 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (23.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.60 USD (23)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
3.02
Alış işlemleri:
29 (67.44%)
Satış işlemleri:
14 (32.56%)
Kâr faktörü:
3.45
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
1.20 USD
Ortalama zarar:
-3.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.06 USD (1)
Aylık büyüme:
16.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11.06 USD (3.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.26% (11.06 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|33
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|33K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.69 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +23.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok