Trades insgesamt:
81
Gewinntrades:
69 (85.18%)
Verlusttrades:
12 (14.81%)
Bester Trade:
6.69 USD
Schlechtester Trade:
-11.06 USD
Bruttoprofit:
112.52 USD (117 196 pips)
Bruttoverlust:
-59.02 USD (59 014 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (23.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
34.34 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
1.36%
Max deposit load:
46.83%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
10 Minuten
Erholungsfaktor:
1.65
Long-Positionen:
44 (54.32%)
Short-Positionen:
37 (45.68%)
Profit-Faktor:
1.91
Mathematische Gewinnerwartung:
0.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-32.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-32.35 USD (4)
Wachstum pro Monat :
27.70%
Jahresprognose:
336.13%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
32.35 USD (10.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.76% (32.35 USD)
Kapital:
14.71% (23.64 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|80
|BTCUSDm
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|53
|BTCUSDm
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|53K
|BTCUSDm
|5.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Bester Trade: +6.69 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -32.35 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real33" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Profit target ~15% / month
Dd control low, safe
45 USD pro Monat
29%
0
0
USD
USD
187
USD
USD
5
0%
81
85%
1%
1.90
0.66
USD
USD
17%
1:500