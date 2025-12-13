SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Asian Brand
Van Huy Vu

Asian Brand

Van Huy Vu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 45 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 29%
Exness-Real33
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
81
Gewinntrades:
69 (85.18%)
Verlusttrades:
12 (14.81%)
Bester Trade:
6.69 USD
Schlechtester Trade:
-11.06 USD
Bruttoprofit:
112.52 USD (117 196 pips)
Bruttoverlust:
-59.02 USD (59 014 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (23.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
34.34 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
1.36%
Max deposit load:
46.83%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
10 Minuten
Erholungsfaktor:
1.65
Long-Positionen:
44 (54.32%)
Short-Positionen:
37 (45.68%)
Profit-Faktor:
1.91
Mathematische Gewinnerwartung:
0.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.92 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-32.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-32.35 USD (4)
Wachstum pro Monat :
27.70%
Jahresprognose:
336.13%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
32.35 USD (10.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.76% (32.35 USD)
Kapital:
14.71% (23.64 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 80
BTCUSDm 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 53
BTCUSDm 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 53K
BTCUSDm 5.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6.69 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -32.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real33" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Welcome,

Profit target ~15% / month

Dd control low, safe

Join : https://t.me/proinvestmentfund

Keine Bewertungen
2025.12.25 16:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.13 05:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Asian Brand
45 USD pro Monat
29%
0
0
USD
187
USD
5
0%
81
85%
1%
1.90
0.66
USD
17%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.