Сигналы / MetaTrader 4 / Asian Brand
Van Huy Vu

Asian Brand

Van Huy Vu
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 28%
Exness-Real33
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
78
Прибыльных трейдов:
66 (84.61%)
Убыточных трейдов:
12 (15.38%)
Лучший трейд:
6.69 USD
Худший трейд:
-11.06 USD
Общая прибыль:
110.38 USD (110 360 pips)
Общий убыток:
-59.02 USD (59 014 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (23.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
34.34 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
1.36%
Макс. загрузка депозита:
46.83%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
1.59
Длинных трейдов:
41 (52.56%)
Коротких трейдов:
37 (47.44%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
0.66 USD
Средняя прибыль:
1.67 USD
Средний убыток:
-4.92 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-32.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.35 USD (4)
Прирост в месяц:
26.91%
Годовой прогноз:
326.50%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
32.35 USD (10.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.76% (32.35 USD)
По эквити:
14.71% (23.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 78
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 51
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.69 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +23.60 USD
Макс. убыток в серии: -32.35 USD

Welcome,

Next price 50$

Profit target 15% / month

Dd control low, safe

Нет отзывов
2025.12.25 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.13 05:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
