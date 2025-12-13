- Прирост
Всего трейдов:
78
Прибыльных трейдов:
66 (84.61%)
Убыточных трейдов:
12 (15.38%)
Лучший трейд:
6.69 USD
Худший трейд:
-11.06 USD
Общая прибыль:
110.38 USD (110 360 pips)
Общий убыток:
-59.02 USD (59 014 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (23.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
34.34 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
1.36%
Макс. загрузка депозита:
46.83%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
1.59
Длинных трейдов:
41 (52.56%)
Коротких трейдов:
37 (47.44%)
Профит фактор:
1.87
Мат. ожидание:
0.66 USD
Средняя прибыль:
1.67 USD
Средний убыток:
-4.92 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-32.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.35 USD (4)
Прирост в месяц:
26.91%
Годовой прогноз:
326.50%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
32.35 USD (10.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.76% (32.35 USD)
По эквити:
14.71% (23.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|51K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +6.69 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +23.60 USD
Макс. убыток в серии: -32.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Welcome,
Next price 50$
Profit target 15% / month
Dd control low, safe
Нет отзывов
