- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
141
盈利交易:
106 (75.17%)
亏损交易:
35 (24.82%)
最好交易:
35.97 USD
最差交易:
-11.22 USD
毛利:
341.99 USD (16 060 pips)
毛利亏损:
-132.22 USD (8 830 pips)
最大连续赢利:
14 (18.31 USD)
最大连续盈利:
88.76 USD (11)
夏普比率:
0.25
交易活动:
78.30%
最大入金加载:
15.21%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
81
平均持有时间:
7 小时
采收率:
3.93
长期交易:
72 (51.06%)
短期交易:
69 (48.94%)
利润因子:
2.59
预期回报:
1.49 USD
平均利润:
3.23 USD
平均损失:
-3.78 USD
最大连续失误:
6 (-53.31 USD)
最大连续亏损:
-53.31 USD (6)
每月增长:
20.98%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
53.31 USD (4.84%)
相对跌幅:
结余:
4.84% (53.31 USD)
净值:
18.00% (197.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|72
|EURAUD
|69
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD
|110
|EURAUD
|100
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD
|3.7K
|EURAUD
|3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +35.97 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +18.31 USD
最大连续亏损: -53.31 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
21%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
100%
141
75%
78%
2.58
1.49
USD
USD
18%
1:500