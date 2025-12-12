- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
155
Gewinntrades:
111 (71.61%)
Verlusttrades:
44 (28.39%)
Bester Trade:
56.99 USD
Schlechtester Trade:
-14.36 USD
Bruttoprofit:
478.46 USD (17 700 pips)
Bruttoverlust:
-216.84 USD (13 592 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (18.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
136.47 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
80.36%
Max deposit load:
26.48%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
43
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
3.09
Long-Positionen:
86 (55.48%)
Short-Positionen:
69 (44.52%)
Profit-Faktor:
2.21
Mathematische Gewinnerwartung:
1.69 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-84.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-84.62 USD (9)
Wachstum pro Monat :
26.16%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
84.62 USD (6.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.99% (84.62 USD)
Kapital:
26.68% (322.71 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|86
|EURAUD
|69
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPAUD
|161
|EURAUD
|100
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPAUD
|609
|EURAUD
|3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real18
|0.07 × 82
|
Exness-Real17
|0.70 × 857
|
ICMarketsSC-Live11
|2.10 × 10
|
Exness-Real16
|5.52 × 46
