Negociações:
141
Negociações com lucro:
106 (75.17%)
Negociações com perda:
35 (24.82%)
Melhor negociação:
35.97 USD
Pior negociação:
-11.22 USD
Lucro bruto:
341.99 USD (16 060 pips)
Perda bruta:
-132.22 USD (8 830 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (18.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
88.76 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
80.36%
Depósito máximo carregado:
15.21%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
81
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
3.93
Negociações longas:
72 (51.06%)
Negociações curtas:
69 (48.94%)
Fator de lucro:
2.59
Valor esperado:
1.49 USD
Lucro médio:
3.23 USD
Perda média:
-3.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-53.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-53.31 USD (6)
Crescimento mensal:
20.98%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
53.31 USD (4.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.84% (53.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.00% (197.73 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|72
|EURAUD
|69
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD
|110
|EURAUD
|100
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD
|3.7K
|EURAUD
|3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +35.97 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +18.31 USD
Máxima perda consecutiva: -53.31 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real18
|0.07 × 82
|
Exness-Real17
|0.70 × 857
|
ICMarketsSC-Live11
|2.10 × 10
|
Exness-Real16
|5.52 × 46
