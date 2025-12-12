- 成長
- ドローダウン
トレード:
141
利益トレード:
106 (75.17%)
損失トレード:
35 (24.82%)
ベストトレード:
35.97 USD
最悪のトレード:
-11.22 USD
総利益:
341.99 USD (16 060 pips)
総損失:
-132.22 USD (8 830 pips)
最大連続の勝ち:
14 (18.31 USD)
最大連続利益:
88.76 USD (11)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
80.36%
最大入金額:
15.21%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
81
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
3.93
長いトレード:
72 (51.06%)
短いトレード:
69 (48.94%)
プロフィットファクター:
2.59
期待されたペイオフ:
1.49 USD
平均利益:
3.23 USD
平均損失:
-3.78 USD
最大連続の負け:
6 (-53.31 USD)
最大連続損失:
-53.31 USD (6)
月間成長:
20.98%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
53.31 USD (4.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.84% (53.31 USD)
エクイティによる:
18.00% (197.73 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|72
|EURAUD
|69
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD
|110
|EURAUD
|100
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD
|3.7K
|EURAUD
|3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real18
|0.07 × 82
|
Exness-Real17
|0.70 × 857
|
ICMarketsSC-Live11
|2.10 × 10
|
Exness-Real16
|5.52 × 46
EA GA
レビューなし
