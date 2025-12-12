- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
141
Прибыльных трейдов:
106 (75.17%)
Убыточных трейдов:
35 (24.82%)
Лучший трейд:
35.97 USD
Худший трейд:
-11.22 USD
Общая прибыль:
341.99 USD (16 060 pips)
Общий убыток:
-132.22 USD (8 830 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (18.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
88.76 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
74.69%
Макс. загрузка депозита:
15.21%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
80
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
3.93
Длинных трейдов:
72 (51.06%)
Коротких трейдов:
69 (48.94%)
Профит фактор:
2.59
Мат. ожидание:
1.49 USD
Средняя прибыль:
3.23 USD
Средний убыток:
-3.78 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-53.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.31 USD (6)
Прирост в месяц:
20.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
53.31 USD (4.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.84% (53.31 USD)
По эквити:
18.00% (197.73 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|72
|EURAUD
|69
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD
|110
|EURAUD
|100
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD
|3.7K
|EURAUD
|3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +35.97 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +18.31 USD
Макс. убыток в серии: -53.31 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real18
|0.07 × 82
|
Exness-Real17
|0.70 × 857
|
ICMarketsSC-Live11
|2.10 × 10
|
Exness-Real16
|5.52 × 46
EA GA
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
100%
141
75%
75%
2.58
1.49
USD
USD
18%
1:500