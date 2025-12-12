- 자본
- 축소
트레이드:
221
이익 거래:
165 (74.66%)
손실 거래:
56 (25.34%)
최고의 거래:
56.99 USD
최악의 거래:
-14.36 USD
총 수익:
572.01 USD (24 692 pips)
총 손실:
-228.69 USD (14 346 pips)
연속 최대 이익:
14 (18.31 USD)
연속 최대 이익:
138.88 USD (7)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
60.60%
최대 입금량:
26.48%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
78
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
4.06
롱(주식매수):
116 (52.49%)
숏(주식차입매도):
105 (47.51%)
수익 요인:
2.50
기대수익:
1.55 USD
평균 이익:
3.47 USD
평균 손실:
-4.08 USD
연속 최대 손실:
9 (-84.62 USD)
연속 최대 손실:
-84.62 USD (9)
월별 성장률:
34.33%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
84.62 USD (6.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.99% (84.62 USD)
자본금별:
26.68% (322.71 USD)
