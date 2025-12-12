- Incremento
Total de Trades:
141
Transacciones Rentables:
106 (75.17%)
Transacciones Irrentables:
35 (24.82%)
Mejor transacción:
35.97 USD
Peor transacción:
-11.22 USD
Beneficio Bruto:
341.99 USD (16 060 pips)
Pérdidas Brutas:
-132.22 USD (8 830 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (18.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
88.76 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
80.36%
Carga máxima del depósito:
15.21%
Último trade:
20 horas
Trades a la semana:
81
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
3.93
Transacciones Largas:
72 (51.06%)
Transacciones Cortas:
69 (48.94%)
Factor de Beneficio:
2.59
Beneficio Esperado:
1.49 USD
Beneficio medio:
3.23 USD
Pérdidas medias:
-3.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-53.31 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-53.31 USD (6)
Crecimiento al mes:
20.98%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
53.31 USD (4.84%)
Reducción relativa:
De balance:
4.84% (53.31 USD)
De fondos:
18.00% (197.73 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|72
|EURAUD
|69
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPAUD
|110
|EURAUD
|100
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPAUD
|3.7K
|EURAUD
|3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +35.97 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +18.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -53.31 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real18
|0.07 × 82
|
Exness-Real17
|0.70 × 857
|
ICMarketsSC-Live11
|2.10 × 10
|
Exness-Real16
|5.52 × 46
EA GA
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
21%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
100%
141
75%
80%
2.58
1.49
USD
USD
18%
1:500