Erlangsan Dian Karnaga

Xingyun

Erlangsan Dian Karnaga
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Exness-Real17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
4.66 USD
Worst Trade:
-1.15 USD
Profitto lordo:
13.07 USD (948 pips)
Perdita lorda:
-1.35 USD (78 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (6.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.52 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.77
Attività di trading:
93.52%
Massimo carico di deposito:
4.02%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
10.19
Long Trade:
4 (40.00%)
Short Trade:
6 (60.00%)
Fattore di profitto:
9.68
Profitto previsto:
1.17 USD
Profitto medio:
1.63 USD
Perdita media:
-0.68 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.15 USD (1)
Crescita mensile:
1.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.15 USD (0.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.11% (1.15 USD)
Per equità:
0.92% (9.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 6
GBPAUD 4
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 6
GBPAUD 5
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 541
GBPAUD 329
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.66 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.52 USD
Massima perdita consecutiva: -1.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real18
0.07 × 82
Exness-Real17
0.70 × 857
ICMarketsSC-Live11
2.10 × 10
Exness-Real16
5.52 × 46
EA GA
Non ci sono recensioni
2025.12.12 21:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 17:35
Share of trading days is too low
2025.12.12 17:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 16:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 16:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 16:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
