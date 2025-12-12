- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
4.66 USD
Worst Trade:
-1.15 USD
Profitto lordo:
13.07 USD (948 pips)
Perdita lorda:
-1.35 USD (78 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (6.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.52 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.77
Attività di trading:
93.52%
Massimo carico di deposito:
4.02%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
10.19
Long Trade:
4 (40.00%)
Short Trade:
6 (60.00%)
Fattore di profitto:
9.68
Profitto previsto:
1.17 USD
Profitto medio:
1.63 USD
Perdita media:
-0.68 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.15 USD (1)
Crescita mensile:
1.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.15 USD (0.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.11% (1.15 USD)
Per equità:
0.92% (9.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|6
|GBPAUD
|4
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|6
|GBPAUD
|5
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|541
|GBPAUD
|329
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.66 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.52 USD
Massima perdita consecutiva: -1.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real18
|0.07 × 82
|
Exness-Real17
|0.70 × 857
|
ICMarketsSC-Live11
|2.10 × 10
|
Exness-Real16
|5.52 × 46
EA GA
