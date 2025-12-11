- 成长
交易:
643
盈利交易:
592 (92.06%)
亏损交易:
51 (7.93%)
最好交易:
1 677.82 USD
最差交易:
-651.71 USD
毛利:
56 521.24 USD (292 235 pips)
毛利亏损:
-4 293.55 USD (15 411 pips)
最大连续赢利:
165 (12 834.55 USD)
最大连续盈利:
14 724.22 USD (110)
夏普比率:
0.41
交易活动:
87.27%
最大入金加载:
99.93%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
394
平均持有时间:
4 小时
采收率:
26.68
长期交易:
625 (97.20%)
短期交易:
18 (2.80%)
利润因子:
13.16
预期回报:
81.23 USD
平均利润:
95.48 USD
平均损失:
-84.19 USD
最大连续失误:
5 (-14.76 USD)
最大连续亏损:
-1 957.89 USD (4)
每月增长:
52.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
223.93 USD
最大值:
1 957.89 USD (1.34%)
相对跌幅:
结余:
1.34% (1 957.89 USD)
净值:
11.83% (13 612.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|643
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|52K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|282K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
