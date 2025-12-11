- 成長
トレード:
675
利益トレード:
621 (92.00%)
損失トレード:
54 (8.00%)
ベストトレード:
1 677.82 USD
最悪のトレード:
-651.71 USD
総利益:
58 057.73 USD (302 496 pips)
総損失:
-4 298.59 USD (15 467 pips)
最大連続の勝ち:
165 (12 834.55 USD)
最大連続利益:
14 724.22 USD (110)
シャープレシオ:
0.41
取引アクティビティ:
88.29%
最大入金額:
99.93%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
357
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
27.46
長いトレード:
657 (97.33%)
短いトレード:
18 (2.67%)
プロフィットファクター:
13.51
期待されたペイオフ:
79.64 USD
平均利益:
93.49 USD
平均損失:
-79.60 USD
最大連続の負け:
5 (-14.76 USD)
最大連続損失:
-1 957.89 USD (4)
月間成長:
53.76%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
223.93 USD
最大の:
1 957.89 USD (1.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.34% (1 957.89 USD)
エクイティによる:
11.83% (13 612.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|675
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|54K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|292K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 677.82 USD
最悪のトレード: -652 USD
最大連続の勝ち: 110
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +12 834.55 USD
最大連続損失: -14.76 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
54%
0
0
USD
USD
154K
USD
USD
3
100%
675
92%
88%
13.50
79.64
USD
USD
12%
1:200