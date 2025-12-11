- Crescita
Trade:
79
Profit Trade:
54 (68.35%)
Loss Trade:
25 (31.65%)
Best Trade:
1 371.16 USD
Worst Trade:
-240.00 USD
Profitto lordo:
5 648.05 USD (23 459 pips)
Perdita lorda:
-326.48 USD (2 946 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (3 638.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 638.11 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
41.89%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
83
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
21.67
Long Trade:
71 (89.87%)
Short Trade:
8 (10.13%)
Fattore di profitto:
17.30
Profitto previsto:
67.36 USD
Profitto medio:
104.59 USD
Perdita media:
-13.06 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-14.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-240.00 USD (1)
Crescita mensile:
5.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
223.93 USD
Massimale:
245.61 USD (0.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.25% (245.61 USD)
Per equità:
3.00% (3 158.30 USD)
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 371.16 USD
Worst Trade: -240 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3 638.11 USD
Massima perdita consecutiva: -14.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
