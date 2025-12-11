시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / DARWINEX MT4 115 ZuuroProGold
Advantegis Ltd

DARWINEX MT4 115 ZuuroProGold

Advantegis Ltd
0 리뷰
4
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -33%
Darwinex-Live-2
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
783
이익 거래:
698 (89.14%)
손실 거래:
85 (10.86%)
최고의 거래:
2 973.76 USD
최악의 거래:
-10 422.39 USD
총 수익:
66 500.40 USD (331 493 pips)
총 손실:
-99 703.58 USD (171 131 pips)
연속 최대 이익:
165 (12 834.55 USD)
연속 최대 이익:
14 724.22 USD (110)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
81.76%
최대 입금량:
101.14%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
56
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
-0.37
롱(주식매수):
724 (92.46%)
숏(주식차입매도):
59 (7.54%)
수익 요인:
0.67
기대수익:
-42.41 USD
평균 이익:
95.27 USD
평균 손실:
-1 172.98 USD
연속 최대 손실:
12 (-28 564.32 USD)
연속 최대 손실:
-28 564.32 USD (12)
월별 성장률:
-33.20%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
36 176.94 USD
최대한의:
90 448.46 USD (58.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
58.63% (90 448.46 USD)
자본금별:
21.76% (18 818.94 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 783
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -33K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 166K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 973.76 USD
최악의 거래: -10 422 USD
연속 최대 이익: 110
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +12 834.55 USD
연속 최대 손실: -28 564.32 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 05:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 02:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 02:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 23:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 17:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.