- 자본
- 축소
트레이드:
783
이익 거래:
698 (89.14%)
손실 거래:
85 (10.86%)
최고의 거래:
2 973.76 USD
최악의 거래:
-10 422.39 USD
총 수익:
66 500.40 USD (331 493 pips)
총 손실:
-99 703.58 USD (171 131 pips)
연속 최대 이익:
165 (12 834.55 USD)
연속 최대 이익:
14 724.22 USD (110)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
81.76%
최대 입금량:
101.14%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
56
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
-0.37
롱(주식매수):
724 (92.46%)
숏(주식차입매도):
59 (7.54%)
수익 요인:
0.67
기대수익:
-42.41 USD
평균 이익:
95.27 USD
평균 손실:
-1 172.98 USD
연속 최대 손실:
12 (-28 564.32 USD)
연속 최대 손실:
-28 564.32 USD (12)
월별 성장률:
-33.20%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
36 176.94 USD
최대한의:
90 448.46 USD (58.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
58.63% (90 448.46 USD)
자본금별:
21.76% (18 818.94 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|783
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|166K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
