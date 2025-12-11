СигналыРазделы
DARWINEX MT4 115 ZuuroProGold

0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 45%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
606
Прибыльных трейдов:
555 (91.58%)
Убыточных трейдов:
51 (8.42%)
Лучший трейд:
1 677.82 USD
Худший трейд:
-651.71 USD
Общая прибыль:
49 180.95 USD (255 304 pips)
Общий убыток:
-4 293.55 USD (15 411 pips)
Макс. серия выигрышей:
165 (12 834.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
14 724.22 USD (110)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
86.07%
Макс. загрузка депозита:
99.93%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
433
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
22.93
Длинных трейдов:
588 (97.03%)
Коротких трейдов:
18 (2.97%)
Профит фактор:
11.45
Мат. ожидание:
74.07 USD
Средняя прибыль:
88.61 USD
Средний убыток:
-84.19 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-14.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 957.89 USD (4)
Прирост в месяц:
44.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
223.93 USD
Максимальная:
1 957.89 USD (1.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.34% (1 957.89 USD)
По эквити:
11.83% (13 612.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 606
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 45K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 245K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +1 677.82 USD
Худший трейд: -652 USD
Макс. серия выигрышей: 110
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +12 834.55 USD
Макс. убыток в серии: -14.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Нет отзывов
2025.12.11 23:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 17:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
