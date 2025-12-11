- Прирост
Всего трейдов:
606
Прибыльных трейдов:
555 (91.58%)
Убыточных трейдов:
51 (8.42%)
Лучший трейд:
1 677.82 USD
Худший трейд:
-651.71 USD
Общая прибыль:
49 180.95 USD (255 304 pips)
Общий убыток:
-4 293.55 USD (15 411 pips)
Макс. серия выигрышей:
165 (12 834.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
14 724.22 USD (110)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
86.07%
Макс. загрузка депозита:
99.93%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
433
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
22.93
Длинных трейдов:
588 (97.03%)
Коротких трейдов:
18 (2.97%)
Профит фактор:
11.45
Мат. ожидание:
74.07 USD
Средняя прибыль:
88.61 USD
Средний убыток:
-84.19 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-14.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 957.89 USD (4)
Прирост в месяц:
44.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
223.93 USD
Максимальная:
1 957.89 USD (1.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.34% (1 957.89 USD)
По эквити:
11.83% (13 612.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|606
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|45K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|245K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +1 677.82 USD
Худший трейд: -652 USD
Макс. серия выигрышей: 110
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +12 834.55 USD
Макс. убыток в серии: -14.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Нет отзывов
