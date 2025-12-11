- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
675
Transacciones Rentables:
621 (92.00%)
Transacciones Irrentables:
54 (8.00%)
Mejor transacción:
1 677.82 USD
Peor transacción:
-651.71 USD
Beneficio Bruto:
58 057.73 USD (302 496 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 298.59 USD (15 467 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
165 (12 834.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
14 724.22 USD (110)
Ratio de Sharpe:
0.41
Actividad comercial:
88.29%
Carga máxima del depósito:
99.93%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
357
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
27.46
Transacciones Largas:
657 (97.33%)
Transacciones Cortas:
18 (2.67%)
Factor de Beneficio:
13.51
Beneficio Esperado:
79.64 USD
Beneficio medio:
93.49 USD
Pérdidas medias:
-79.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-14.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 957.89 USD (4)
Crecimiento al mes:
53.76%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
223.93 USD
Máxima:
1 957.89 USD (1.34%)
Reducción relativa:
De balance:
1.34% (1 957.89 USD)
De fondos:
11.83% (13 612.60 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|675
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|54K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|292K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 677.82 USD
Peor transacción: -652 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 110
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +12 834.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14.76 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
54%
0
0
USD
USD
154K
USD
USD
3
100%
675
92%
88%
13.50
79.64
USD
USD
12%
1:200