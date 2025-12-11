SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / DARWINEX MT4 115 ZuuroProGold
Advantegis Ltd

DARWINEX MT4 115 ZuuroProGold

Advantegis Ltd
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 54%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
675
Transacciones Rentables:
621 (92.00%)
Transacciones Irrentables:
54 (8.00%)
Mejor transacción:
1 677.82 USD
Peor transacción:
-651.71 USD
Beneficio Bruto:
58 057.73 USD (302 496 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 298.59 USD (15 467 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
165 (12 834.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
14 724.22 USD (110)
Ratio de Sharpe:
0.41
Actividad comercial:
88.29%
Carga máxima del depósito:
99.93%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
357
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
27.46
Transacciones Largas:
657 (97.33%)
Transacciones Cortas:
18 (2.67%)
Factor de Beneficio:
13.51
Beneficio Esperado:
79.64 USD
Beneficio medio:
93.49 USD
Pérdidas medias:
-79.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-14.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 957.89 USD (4)
Crecimiento al mes:
53.76%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
223.93 USD
Máxima:
1 957.89 USD (1.34%)
Reducción relativa:
De balance:
1.34% (1 957.89 USD)
De fondos:
11.83% (13 612.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 675
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 54K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 292K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 677.82 USD
Peor transacción: -652 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 110
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +12 834.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14.76 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
No hay comentarios
2025.12.26 02:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 23:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 17:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
