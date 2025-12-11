- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
734
Gewinntrades:
656 (89.37%)
Verlusttrades:
78 (10.63%)
Bester Trade:
1 677.82 USD
Schlechtester Trade:
-5 840.77 USD
Bruttoprofit:
61 146.20 USD (314 603 pips)
Bruttoverlust:
-58 083.25 USD (110 998 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
165 (12 834.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
14 724.22 USD (110)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
88.29%
Max deposit load:
101.14%
Letzter Trade:
15 Minuten
Trades pro Woche:
364
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.06
Long-Positionen:
713 (97.14%)
Short-Positionen:
21 (2.86%)
Profit-Faktor:
1.05
Mathematische Gewinnerwartung:
4.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
93.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-744.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-28 564.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-28 564.32 USD (12)
Wachstum pro Monat :
3.06%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
223.93 USD
Maximaler:
51 208.57 USD (33.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.19% (51 208.57 USD)
Kapital:
13.96% (21 542.28 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|734
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|209K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 677.82 USD
Schlechtester Trade: -5 841 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 110
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12 834.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -28 564.32 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
