SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / DARWINEX MT4 115 ZuuroProGold
Advantegis Ltd

DARWINEX MT4 115 ZuuroProGold

Advantegis Ltd
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 3%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
734
Gewinntrades:
656 (89.37%)
Verlusttrades:
78 (10.63%)
Bester Trade:
1 677.82 USD
Schlechtester Trade:
-5 840.77 USD
Bruttoprofit:
61 146.20 USD (314 603 pips)
Bruttoverlust:
-58 083.25 USD (110 998 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
165 (12 834.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
14 724.22 USD (110)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
88.29%
Max deposit load:
101.14%
Letzter Trade:
15 Minuten
Trades pro Woche:
364
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.06
Long-Positionen:
713 (97.14%)
Short-Positionen:
21 (2.86%)
Profit-Faktor:
1.05
Mathematische Gewinnerwartung:
4.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
93.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-744.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-28 564.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-28 564.32 USD (12)
Wachstum pro Monat :
3.06%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
223.93 USD
Maximaler:
51 208.57 USD (33.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
33.19% (51 208.57 USD)
Kapital:
13.96% (21 542.28 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 734
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 209K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 677.82 USD
Schlechtester Trade: -5 841 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 110
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12 834.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -28 564.32 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
2025.12.29 02:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 02:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 23:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 17:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopieren

