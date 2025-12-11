- Crescimento
Negociações:
675
Negociações com lucro:
621 (92.00%)
Negociações com perda:
54 (8.00%)
Melhor negociação:
1 677.82 USD
Pior negociação:
-651.71 USD
Lucro bruto:
58 057.73 USD (302 496 pips)
Perda bruta:
-4 298.59 USD (15 467 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
165 (12 834.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
14 724.22 USD (110)
Índice de Sharpe:
0.41
Atividade de negociação:
88.29%
Depósito máximo carregado:
99.93%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
357
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
27.46
Negociações longas:
657 (97.33%)
Negociações curtas:
18 (2.67%)
Fator de lucro:
13.51
Valor esperado:
79.64 USD
Lucro médio:
93.49 USD
Perda média:
-79.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-14.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 957.89 USD (4)
Crescimento mensal:
53.76%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
223.93 USD
Máximo:
1 957.89 USD (1.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.34% (1 957.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.83% (13 612.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|675
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|54K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|292K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 677.82 USD
Pior negociação: -652 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 110
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +12 834.55 USD
Máxima perda consecutiva: -14.76 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
