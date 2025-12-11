SinaisSeções
Advantegis Ltd

DARWINEX MT4 115 ZuuroProGold

Advantegis Ltd
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 54%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
675
Negociações com lucro:
621 (92.00%)
Negociações com perda:
54 (8.00%)
Melhor negociação:
1 677.82 USD
Pior negociação:
-651.71 USD
Lucro bruto:
58 057.73 USD (302 496 pips)
Perda bruta:
-4 298.59 USD (15 467 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
165 (12 834.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
14 724.22 USD (110)
Índice de Sharpe:
0.41
Atividade de negociação:
88.29%
Depósito máximo carregado:
99.93%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
357
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
27.46
Negociações longas:
657 (97.33%)
Negociações curtas:
18 (2.67%)
Fator de lucro:
13.51
Valor esperado:
79.64 USD
Lucro médio:
93.49 USD
Perda média:
-79.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-14.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 957.89 USD (4)
Crescimento mensal:
53.76%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
223.93 USD
Máximo:
1 957.89 USD (1.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.34% (1 957.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.83% (13 612.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 675
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 54K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 292K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 677.82 USD
Pior negociação: -652 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 110
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +12 834.55 USD
Máxima perda consecutiva: -14.76 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Sem comentários
2025.12.26 02:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 23:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 17:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
