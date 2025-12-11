- 成长
交易:
913
盈利交易:
571 (62.54%)
亏损交易:
342 (37.46%)
最好交易:
1 909.60 USD
最差交易:
-2 462.60 USD
毛利:
22 573.45 USD (298 863 pips)
毛利亏损:
-20 908.53 USD (305 009 pips)
最大连续赢利:
10 (278.87 USD)
最大连续盈利:
2 805.52 USD (5)
夏普比率:
0.03
交易活动:
27.34%
最大入金加载:
7.79%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
109
平均持有时间:
49 分钟
采收率:
0.38
长期交易:
470 (51.48%)
短期交易:
443 (48.52%)
利润因子:
1.08
预期回报:
1.82 USD
平均利润:
39.53 USD
平均损失:
-61.14 USD
最大连续失误:
6 (-3 562.70 USD)
最大连续亏损:
-3 562.70 USD (6)
每月增长:
6.08%
算法交易:
71%
结余跌幅:
绝对:
1 145.44 USD
最大值:
4 427.59 USD (53.46%)
相对跌幅:
结余:
39.77% (4 425.10 USD)
净值:
28.84% (2 947.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|913
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sv
|1.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sv
|-6.1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
