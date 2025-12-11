- 자본
- 축소
트레이드:
1 009
이익 거래:
626 (62.04%)
손실 거래:
383 (37.96%)
최고의 거래:
1 922.20 USD
최악의 거래:
-2 462.60 USD
총 수익:
26 296.00 USD (337 221 pips)
총 손실:
-23 578.14 USD (351 705 pips)
연속 최대 이익:
10 (278.87 USD)
연속 최대 이익:
2 805.52 USD (5)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
22.62%
최대 입금량:
7.79%
최근 거래:
8 일 전
주별 거래 수:
46
평균 유지 시간:
46 분
회복 요인:
0.61
롱(주식매수):
516 (51.14%)
숏(주식차입매도):
493 (48.86%)
수익 요인:
1.12
기대수익:
2.69 USD
평균 이익:
42.01 USD
평균 손실:
-61.56 USD
연속 최대 손실:
6 (-3 562.70 USD)
연속 최대 손실:
-3 562.70 USD (6)
월별 성장률:
11.16%
Algo 트레이딩:
74%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 145.44 USD
최대한의:
4 427.59 USD (53.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.77% (4 425.10 USD)
자본금별:
28.84% (2 947.06 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|1009
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.sv
|2.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.sv
|-14K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 922.20 USD
최악의 거래: -2 463 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +278.87 USD
연속 최대 손실: -3 562.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TrijayaPratamaFutures-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
MERIAM EA v2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
45%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
11
74%
1 009
62%
23%
1.11
2.69
USD
USD
40%
1:400