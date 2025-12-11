SinyallerBölümler
Gilang Nurhudacharmansyah

MERIAM V2

Gilang Nurhudacharmansyah
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 33%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
713
Kârla kapanan işlemler:
450 (63.11%)
Zararla kapanan işlemler:
263 (36.89%)
En iyi işlem:
1 106.22 USD
En kötü işlem:
-1 163.40 USD
Brüt kâr:
14 468.82 USD (234 335 pips)
Brüt zarar:
-12 585.14 USD (232 075 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (278.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 434.55 USD (6)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.25%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
105
Ort. tutma süresi:
36 dakika
Düzelme faktörü:
0.76
Alış işlemleri:
371 (52.03%)
Satış işlemleri:
342 (47.97%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
2.64 USD
Ortalama kâr:
32.15 USD
Ortalama zarar:
-47.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-220.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 406.47 USD (4)
Aylık büyüme:
18.20%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
522.79 USD
Maksimum:
2 464.96 USD (35.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.40% (2 463.67 USD)
Varlığa göre:
0.41% (41.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.sv 713
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.sv 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.sv 2.3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 106.22 USD
En kötü işlem: -1 163 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +278.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -220.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TrijayaPratamaFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

MERIAM EA v2 
İnceleme yok
2025.12.11 03:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 03:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.