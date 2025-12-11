- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
913
Negociações com lucro:
571 (62.54%)
Negociações com perda:
342 (37.46%)
Melhor negociação:
1 909.60 USD
Pior negociação:
-2 462.60 USD
Lucro bruto:
22 573.45 USD (298 863 pips)
Perda bruta:
-20 908.53 USD (305 009 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (278.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 805.52 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
27.34%
Depósito máximo carregado:
7.79%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
109
Tempo médio de espera:
49 minutos
Fator de recuperação:
0.38
Negociações longas:
470 (51.48%)
Negociações curtas:
443 (48.52%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
1.82 USD
Lucro médio:
39.53 USD
Perda média:
-61.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-3 562.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 562.70 USD (6)
Crescimento mensal:
6.08%
Algotrading:
71%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 145.44 USD
Máximo:
4 427.59 USD (53.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.77% (4 425.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.84% (2 947.06 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|913
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.sv
|1.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.sv
|-6.1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 909.60 USD
Pior negociação: -2 463 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +278.87 USD
Máxima perda consecutiva: -3 562.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
MERIAM EA v2
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
30%
0
0
USD
USD
9.5K
USD
USD
10
71%
913
62%
27%
1.07
1.82
USD
USD
40%
1:400