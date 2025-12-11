- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
913
Прибыльных трейдов:
571 (62.54%)
Убыточных трейдов:
342 (37.46%)
Лучший трейд:
1 909.60 USD
Худший трейд:
-2 462.60 USD
Общая прибыль:
22 573.45 USD (298 863 pips)
Общий убыток:
-20 908.53 USD (305 009 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (278.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 805.52 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
27.34%
Макс. загрузка депозита:
7.79%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
109
Ср. время удержания:
49 минут
Фактор восстановления:
0.38
Длинных трейдов:
470 (51.48%)
Коротких трейдов:
443 (48.52%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
1.82 USD
Средняя прибыль:
39.53 USD
Средний убыток:
-61.14 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-3 562.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 562.70 USD (6)
Прирост в месяц:
6.08%
Алготрейдинг:
71%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 145.44 USD
Максимальная:
4 427.59 USD (53.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.77% (4 425.10 USD)
По эквити:
28.84% (2 947.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|913
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sv
|1.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sv
|-6.1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 909.60 USD
Худший трейд: -2 463 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +278.87 USD
Макс. убыток в серии: -3 562.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
MERIAM EA v2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
30%
0
0
USD
USD
9.5K
USD
USD
10
71%
913
62%
27%
1.07
1.82
USD
USD
40%
1:400