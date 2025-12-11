СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MERIAM V2
Gilang Nurhudacharmansyah

MERIAM V2

Gilang Nurhudacharmansyah
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 30%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
913
Прибыльных трейдов:
571 (62.54%)
Убыточных трейдов:
342 (37.46%)
Лучший трейд:
1 909.60 USD
Худший трейд:
-2 462.60 USD
Общая прибыль:
22 573.45 USD (298 863 pips)
Общий убыток:
-20 908.53 USD (305 009 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (278.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 805.52 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
27.34%
Макс. загрузка депозита:
7.79%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
109
Ср. время удержания:
49 минут
Фактор восстановления:
0.38
Длинных трейдов:
470 (51.48%)
Коротких трейдов:
443 (48.52%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
1.82 USD
Средняя прибыль:
39.53 USD
Средний убыток:
-61.14 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-3 562.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 562.70 USD (6)
Прирост в месяц:
6.08%
Алготрейдинг:
71%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 145.44 USD
Максимальная:
4 427.59 USD (53.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.77% (4 425.10 USD)
По эквити:
28.84% (2 947.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.sv 913
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.sv 1.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.sv -6.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 909.60 USD
Худший трейд: -2 463 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +278.87 USD
Макс. убыток в серии: -3 562.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

MERIAM EA v2 
Нет отзывов
2025.12.11 03:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 03:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MERIAM V2
30 USD в месяц
30%
0
0
USD
9.5K
USD
10
71%
913
62%
27%
1.07
1.82
USD
40%
1:400
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.