Gilang Nurhudacharmansyah

MERIAM V2

Gilang Nurhudacharmansyah
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 30%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
913
Transacciones Rentables:
571 (62.54%)
Transacciones Irrentables:
342 (37.46%)
Mejor transacción:
1 909.60 USD
Peor transacción:
-2 462.60 USD
Beneficio Bruto:
22 573.45 USD (298 863 pips)
Pérdidas Brutas:
-20 908.53 USD (305 009 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (278.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 805.52 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
27.34%
Carga máxima del depósito:
7.79%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
109
Tiempo medio de espera:
49 minutos
Factor de Recuperación:
0.38
Transacciones Largas:
470 (51.48%)
Transacciones Cortas:
443 (48.52%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
1.82 USD
Beneficio medio:
39.53 USD
Pérdidas medias:
-61.14 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-3 562.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 562.70 USD (6)
Crecimiento al mes:
6.08%
Trading algorítmico:
71%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 145.44 USD
Máxima:
4 427.59 USD (53.46%)
Reducción relativa:
De balance:
39.77% (4 425.10 USD)
De fondos:
28.84% (2 947.06 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.sv 913
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.sv 1.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.sv -6.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 909.60 USD
Peor transacción: -2 463 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +278.87 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 562.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

MERIAM EA v2 
No hay comentarios
2025.12.11 03:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 03:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MERIAM V2
30 USD al mes
30%
0
0
USD
9.5K
USD
10
71%
913
62%
27%
1.07
1.82
USD
40%
1:400
