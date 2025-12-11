SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / MERIAM V2
Gilang Nurhudacharmansyah

MERIAM V2

Gilang Nurhudacharmansyah
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 42%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
963
Gewinntrades:
598 (62.09%)
Verlusttrades:
365 (37.90%)
Bester Trade:
1 922.20 USD
Schlechtester Trade:
-2 462.60 USD
Bruttoprofit:
25 557.87 USD (318 700 pips)
Bruttoverlust:
-23 010.01 USD (332 781 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (278.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 805.52 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
22.65%
Max deposit load:
7.79%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
107
Durchschn. Haltezeit:
48 Minuten
Erholungsfaktor:
0.58
Long-Positionen:
493 (51.19%)
Short-Positionen:
470 (48.81%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
2.65 USD
Durchschnittlicher Profit:
42.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-63.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-3 562.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 562.70 USD (6)
Wachstum pro Monat :
12.61%
Algo-Trading:
73%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 145.44 USD
Maximaler:
4 427.59 USD (53.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.77% (4 425.10 USD)
Kapital:
28.84% (2 947.06 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.sv 963
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.sv 2.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.sv -14K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 922.20 USD
Schlechtester Trade: -2 463 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +278.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 562.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TrijayaPratamaFutures-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

MERIAM EA v2 
Keine Bewertungen
2025.12.11 03:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 03:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
