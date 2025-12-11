- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
963
Gewinntrades:
598 (62.09%)
Verlusttrades:
365 (37.90%)
Bester Trade:
1 922.20 USD
Schlechtester Trade:
-2 462.60 USD
Bruttoprofit:
25 557.87 USD (318 700 pips)
Bruttoverlust:
-23 010.01 USD (332 781 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (278.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 805.52 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
22.65%
Max deposit load:
7.79%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
107
Durchschn. Haltezeit:
48 Minuten
Erholungsfaktor:
0.58
Long-Positionen:
493 (51.19%)
Short-Positionen:
470 (48.81%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
2.65 USD
Durchschnittlicher Profit:
42.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-63.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-3 562.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 562.70 USD (6)
Wachstum pro Monat :
12.61%
Algo-Trading:
73%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 145.44 USD
Maximaler:
4 427.59 USD (53.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
39.77% (4 425.10 USD)
Kapital:
28.84% (2 947.06 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|963
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.sv
|2.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.sv
|-14K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TrijayaPratamaFutures-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
MERIAM EA v2
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
42%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
10
73%
963
62%
23%
1.11
2.65
USD
USD
40%
1:400