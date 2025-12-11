- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
913
利益トレード:
571 (62.54%)
損失トレード:
342 (37.46%)
ベストトレード:
1 909.60 USD
最悪のトレード:
-2 462.60 USD
総利益:
22 573.45 USD (298 863 pips)
総損失:
-20 908.53 USD (305 009 pips)
最大連続の勝ち:
10 (278.87 USD)
最大連続利益:
2 805.52 USD (5)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
27.34%
最大入金額:
7.79%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
109
平均保有時間:
49 分
リカバリーファクター:
0.38
長いトレード:
470 (51.48%)
短いトレード:
443 (48.52%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
1.82 USD
平均利益:
39.53 USD
平均損失:
-61.14 USD
最大連続の負け:
6 (-3 562.70 USD)
最大連続損失:
-3 562.70 USD (6)
月間成長:
6.08%
アルゴリズム取引:
71%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 145.44 USD
最大の:
4 427.59 USD (53.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.77% (4 425.10 USD)
エクイティによる:
28.84% (2 947.06 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|913
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.sv
|1.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.sv
|-6.1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 909.60 USD
最悪のトレード: -2 463 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +278.87 USD
最大連続損失: -3 562.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TrijayaPratamaFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
MERIAM EA v2
レビューなし
