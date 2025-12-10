- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
173
盈利交易:
134 (77.45%)
亏损交易:
39 (22.54%)
最好交易:
30.41 USD
最差交易:
-35.68 USD
毛利:
501.71 USD (159 567 pips)
毛利亏损:
-356.08 USD (43 987 pips)
最大连续赢利:
26 (66.36 USD)
最大连续盈利:
66.36 USD (26)
夏普比率:
0.13
交易活动:
49.05%
最大入金加载:
15.97%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
34
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.11
长期交易:
124 (71.68%)
短期交易:
49 (28.32%)
利润因子:
1.41
预期回报:
0.84 USD
平均利润:
3.74 USD
平均损失:
-9.13 USD
最大连续失误:
8 (-75.18 USD)
最大连续亏损:
-103.55 USD (4)
每月增长:
67.99%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
7.57 USD
最大值:
130.69 USD (40.69%)
相对跌幅:
结余:
35.20% (130.20 USD)
净值:
44.89% (128.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|115
|USTEC
|30
|BTCUSDT
|20
|US30
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|17
|USTEC
|32
|BTCUSDT
|84
|US30
|13
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.5K
|USTEC
|7.6K
|BTCUSDT
|104K
|US30
|2.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.41 USD
最差交易: -36 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +66.36 USD
最大连续亏损: -75.18 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
82%
0
0
USD
USD
330
USD
USD
6
0%
173
77%
49%
1.40
0.84
USD
USD
45%
1:100