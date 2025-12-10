SignaleKategorien
Nkosinathi Donald Shongwe

MarketLab

Nkosinathi Donald Shongwe
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 117%
PXBTTrading-1
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
186
Gewinntrades:
144 (77.41%)
Verlusttrades:
42 (22.58%)
Bester Trade:
30.41 USD
Schlechtester Trade:
-35.68 USD
Bruttoprofit:
583.42 USD (179 929 pips)
Bruttoverlust:
-372.88 USD (45 665 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (66.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
66.36 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
48.12%
Max deposit load:
15.97%
Letzter Trade:
34 Minuten
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
1.61
Long-Positionen:
133 (71.51%)
Short-Positionen:
53 (28.49%)
Profit-Faktor:
1.56
Mathematische Gewinnerwartung:
1.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-75.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-103.55 USD (4)
Wachstum pro Monat :
78.15%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.57 USD
Maximaler:
130.69 USD (40.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.20% (130.20 USD)
Kapital:
44.89% (128.85 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 126
USTEC 30
BTCUSDT 22
US30 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 66
USTEC 32
BTCUSDT 100
US30 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4.1K
USTEC 7.6K
BTCUSDT 120K
US30 2.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +30.41 USD
Schlechtester Trade: -36 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +66.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -75.18 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PXBTTrading-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real3
1.00 × 27
XMGlobal-MT5 10
5.20 × 66
XMGlobal-MT5 7
5.74 × 34
Tickmill-Live
6.88 × 25
Keine Bewertungen
2025.12.23 13:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 10:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 07:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 06:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 13:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 15:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 15:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 15:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 19:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.