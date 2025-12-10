- Wachstum
Trades insgesamt:
186
Gewinntrades:
144 (77.41%)
Verlusttrades:
42 (22.58%)
Bester Trade:
30.41 USD
Schlechtester Trade:
-35.68 USD
Bruttoprofit:
583.42 USD (179 929 pips)
Bruttoverlust:
-372.88 USD (45 665 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (66.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
66.36 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
48.12%
Max deposit load:
15.97%
Letzter Trade:
34 Minuten
Trades pro Woche:
36
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
1.61
Long-Positionen:
133 (71.51%)
Short-Positionen:
53 (28.49%)
Profit-Faktor:
1.56
Mathematische Gewinnerwartung:
1.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.88 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-75.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-103.55 USD (4)
Wachstum pro Monat :
78.15%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.57 USD
Maximaler:
130.69 USD (40.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.20% (130.20 USD)
Kapital:
44.89% (128.85 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|126
|USTEC
|30
|BTCUSDT
|22
|US30
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|66
|USTEC
|32
|BTCUSDT
|100
|US30
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|4.1K
|USTEC
|7.6K
|BTCUSDT
|120K
|US30
|2.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Bester Trade: +30.41 USD
Schlechtester Trade: -36 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +66.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -75.18 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PXBTTrading-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real3
|1.00 × 27
|
XMGlobal-MT5 10
|5.20 × 66
|
XMGlobal-MT5 7
|5.74 × 34
|
Tickmill-Live
|6.88 × 25
