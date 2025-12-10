- 成長
- ドローダウン
トレード:
178
利益トレード:
137 (76.96%)
損失トレード:
41 (23.03%)
ベストトレード:
30.41 USD
最悪のトレード:
-35.68 USD
総利益:
513.03 USD (160 698 pips)
総損失:
-363.82 USD (44 759 pips)
最大連続の勝ち:
26 (66.36 USD)
最大連続利益:
66.36 USD (26)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
47.09%
最大入金額:
15.97%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.14
長いトレード:
126 (70.79%)
短いトレード:
52 (29.21%)
プロフィットファクター:
1.41
期待されたペイオフ:
0.84 USD
平均利益:
3.74 USD
平均損失:
-8.87 USD
最大連続の負け:
8 (-75.18 USD)
最大連続損失:
-103.55 USD (4)
月間成長:
64.04%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.57 USD
最大の:
130.69 USD (40.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.20% (130.20 USD)
エクイティによる:
44.89% (128.85 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|120
|USTEC
|30
|BTCUSDT
|20
|US30
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|21
|USTEC
|32
|BTCUSDT
|84
|US30
|13
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.9K
|USTEC
|7.6K
|BTCUSDT
|104K
|US30
|2.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PXBTTrading-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real3
|1.00 × 27
|
XMGlobal-MT5 10
|5.20 × 66
|
XMGlobal-MT5 7
|5.74 × 34
|
Tickmill-Live
|6.88 × 25
レビューなし
