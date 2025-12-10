СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MarketLab
Nkosinathi Donald Shongwe

MarketLab

Nkosinathi Donald Shongwe
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 75%
PXBTTrading-1
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
172
Прибыльных трейдов:
133 (77.32%)
Убыточных трейдов:
39 (22.67%)
Лучший трейд:
30.41 USD
Худший трейд:
-35.68 USD
Общая прибыль:
490.47 USD (148 314 pips)
Общий убыток:
-356.08 USD (43 987 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (66.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.36 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
46.98%
Макс. загрузка депозита:
15.97%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.03
Длинных трейдов:
123 (71.51%)
Коротких трейдов:
49 (28.49%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
0.78 USD
Средняя прибыль:
3.69 USD
Средний убыток:
-9.13 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-75.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-103.55 USD (4)
Прирост в месяц:
58.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.57 USD
Максимальная:
130.69 USD (40.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.20% (130.20 USD)
По эквити:
44.89% (128.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 115
USTEC 30
BTCUSDT 19
US30 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 17
USTEC 32
BTCUSDT 73
US30 13
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.5K
USTEC 7.6K
BTCUSDT 92K
US30 2.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +30.41 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +66.36 USD
Макс. убыток в серии: -75.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PXBTTrading-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real3
1.00 × 27
XMGlobal-MT5 10
5.20 × 66
XMGlobal-MT5 7
5.74 × 34
Tickmill-Live
6.88 × 25
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.23 13:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 10:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 07:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 06:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 13:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 15:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 15:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 15:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 19:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MarketLab
30 USD в месяц
75%
0
0
USD
319
USD
5
0%
172
77%
47%
1.37
0.78
USD
45%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.