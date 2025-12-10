- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
172
Прибыльных трейдов:
133 (77.32%)
Убыточных трейдов:
39 (22.67%)
Лучший трейд:
30.41 USD
Худший трейд:
-35.68 USD
Общая прибыль:
490.47 USD (148 314 pips)
Общий убыток:
-356.08 USD (43 987 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (66.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.36 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
46.98%
Макс. загрузка депозита:
15.97%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.03
Длинных трейдов:
123 (71.51%)
Коротких трейдов:
49 (28.49%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
0.78 USD
Средняя прибыль:
3.69 USD
Средний убыток:
-9.13 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-75.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-103.55 USD (4)
Прирост в месяц:
58.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.57 USD
Максимальная:
130.69 USD (40.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.20% (130.20 USD)
По эквити:
44.89% (128.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|115
|USTEC
|30
|BTCUSDT
|19
|US30
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|17
|USTEC
|32
|BTCUSDT
|73
|US30
|13
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.5K
|USTEC
|7.6K
|BTCUSDT
|92K
|US30
|2.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +30.41 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +66.36 USD
Макс. убыток в серии: -75.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PXBTTrading-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real3
|1.00 × 27
|
XMGlobal-MT5 10
|5.20 × 66
|
XMGlobal-MT5 7
|5.74 × 34
|
Tickmill-Live
|6.88 × 25
