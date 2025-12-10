- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
84 (80.76%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (19.23%)
En iyi işlem:
11.17 USD
En kötü işlem:
-18.36 USD
Brüt kâr:
254.23 USD (43 621 pips)
Brüt zarar:
-168.67 USD (19 198 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (66.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
66.36 USD (26)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.94
Alış işlemleri:
69 (66.35%)
Satış işlemleri:
35 (33.65%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
3.03 USD
Ortalama zarar:
-8.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-75.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.18 USD (8)
Aylık büyüme:
38.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.57 USD
Maksimum:
91.28 USD (28.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|73
|USTEC
|23
|BTCUSDT
|5
|US30
|3
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|48
|USTEC
|15
|BTCUSDT
|14
|US30
|9
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.7K
|USTEC
|4K
|BTCUSDT
|14K
|US30
|2.1K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.17 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +66.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -75.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PXBTTrading-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok