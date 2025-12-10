SinaisSeções
Nkosinathi Donald Shongwe

MarketLab

Nkosinathi Donald Shongwe
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 84%
PXBTTrading-1
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
178
Negociações com lucro:
137 (76.96%)
Negociações com perda:
41 (23.03%)
Melhor negociação:
30.41 USD
Pior negociação:
-35.68 USD
Lucro bruto:
513.03 USD (160 698 pips)
Perda bruta:
-363.82 USD (44 759 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (66.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
66.36 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
47.09%
Depósito máximo carregado:
15.97%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
31
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.14
Negociações longas:
126 (70.79%)
Negociações curtas:
52 (29.21%)
Fator de lucro:
1.41
Valor esperado:
0.84 USD
Lucro médio:
3.74 USD
Perda média:
-8.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-75.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-103.55 USD (4)
Crescimento mensal:
64.04%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.57 USD
Máximo:
130.69 USD (40.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.20% (130.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.89% (128.85 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 120
USTEC 30
BTCUSDT 20
US30 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 21
USTEC 32
BTCUSDT 84
US30 13
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 1.9K
USTEC 7.6K
BTCUSDT 104K
US30 2.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +30.41 USD
Pior negociação: -36 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +66.36 USD
Máxima perda consecutiva: -75.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PXBTTrading-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real3
1.00 × 27
XMGlobal-MT5 10
5.20 × 66
XMGlobal-MT5 7
5.74 × 34
Tickmill-Live
6.88 × 25
Sem comentários
2025.12.23 13:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 10:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 07:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 06:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 13:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 15:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 15:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 15:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 19:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
