- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
178
Transacciones Rentables:
137 (76.96%)
Transacciones Irrentables:
41 (23.03%)
Mejor transacción:
30.41 USD
Peor transacción:
-35.68 USD
Beneficio Bruto:
513.03 USD (160 698 pips)
Pérdidas Brutas:
-363.82 USD (44 759 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (66.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
66.36 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
47.09%
Carga máxima del depósito:
15.97%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
31
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.14
Transacciones Largas:
126 (70.79%)
Transacciones Cortas:
52 (29.21%)
Factor de Beneficio:
1.41
Beneficio Esperado:
0.84 USD
Beneficio medio:
3.74 USD
Pérdidas medias:
-8.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-75.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-103.55 USD (4)
Crecimiento al mes:
64.04%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.57 USD
Máxima:
130.69 USD (40.69%)
Reducción relativa:
De balance:
35.20% (130.20 USD)
De fondos:
44.89% (128.85 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|120
|USTEC
|30
|BTCUSDT
|20
|US30
|8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|21
|USTEC
|32
|BTCUSDT
|84
|US30
|13
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|1.9K
|USTEC
|7.6K
|BTCUSDT
|104K
|US30
|2.8K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +30.41 USD
Peor transacción: -36 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +66.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -75.18 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PXBTTrading-1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Exness-MT5Real3
|1.00 × 27
XMGlobal-MT5 10
|5.20 × 66
XMGlobal-MT5 7
|5.74 × 34
Tickmill-Live
|6.88 × 25
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
84%
0
0
USD
USD
334
USD
USD
6
0%
178
76%
47%
1.41
0.84
USD
USD
45%
1:100