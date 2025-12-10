SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MarketLab
Nkosinathi Donald Shongwe

MarketLab

Nkosinathi Donald Shongwe
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
PXBTTrading-1
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
104
Profit Trade:
84 (80.76%)
Loss Trade:
20 (19.23%)
Best Trade:
11.17 USD
Worst Trade:
-18.36 USD
Profitto lordo:
254.23 USD (43 621 pips)
Perdita lorda:
-168.67 USD (19 198 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (66.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.36 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.94
Long Trade:
69 (66.35%)
Short Trade:
35 (33.65%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
3.03 USD
Perdita media:
-8.43 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-75.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-75.18 USD (8)
Crescita mensile:
38.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.57 USD
Massimale:
91.28 USD (28.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 73
USTEC 23
BTCUSDT 5
US30 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 48
USTEC 15
BTCUSDT 14
US30 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.7K
USTEC 4K
BTCUSDT 14K
US30 2.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.17 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +66.36 USD
Massima perdita consecutiva: -75.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PXBTTrading-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
1.00 × 27
XMGlobal-MT5 10
5.20 × 66
XMGlobal-MT5 7
5.74 × 34
Tickmill-Live
6.88 × 25
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.10 19:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati