트레이드:
215
이익 거래:
164 (76.27%)
손실 거래:
51 (23.72%)
최고의 거래:
41.49 USD
최악의 거래:
-35.68 USD
총 수익:
723.75 USD (249 222 pips)
총 손실:
-423.15 USD (51 421 pips)
연속 최대 이익:
26 (66.36 USD)
연속 최대 이익:
104.42 USD (13)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
61.44%
최대 입금량:
15.97%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
2.30
롱(주식매수):
159 (73.95%)
숏(주식차입매도):
56 (26.05%)
수익 요인:
1.71
기대수익:
1.40 USD
평균 이익:
4.41 USD
평균 손실:
-8.30 USD
연속 최대 손실:
8 (-75.18 USD)
연속 최대 손실:
-103.55 USD (4)
월별 성장률:
76.67%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.57 USD
최대한의:
130.69 USD (40.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.20% (130.20 USD)
자본금별:
44.89% (128.85 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|141
|USTEC
|32
|BTCUSDT
|25
|US30
|10
|EURAUD
|5
|AVAXUSDT
|1
|NZDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|103
|USTEC
|23
|BTCUSDT
|161
|US30
|19
|EURAUD
|-5
|AVAXUSDT
|0
|NZDCHF
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|6.9K
|USTEC
|6.1K
|BTCUSDT
|181K
|US30
|3.9K
|EURAUD
|-747
|AVAXUSDT
|239
|NZDCHF
|3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
최고의 거래: +41.49 USD
최악의 거래: -36 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +66.36 USD
연속 최대 손실: -75.18 USD
