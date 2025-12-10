시그널섹션
Nkosinathi Donald Shongwe

MarketLab

Nkosinathi Donald Shongwe
0 리뷰
안정성
7
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 164%
PXBTTrading-1
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
215
이익 거래:
164 (76.27%)
손실 거래:
51 (23.72%)
최고의 거래:
41.49 USD
최악의 거래:
-35.68 USD
총 수익:
723.75 USD (249 222 pips)
총 손실:
-423.15 USD (51 421 pips)
연속 최대 이익:
26 (66.36 USD)
연속 최대 이익:
104.42 USD (13)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
61.44%
최대 입금량:
15.97%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
2.30
롱(주식매수):
159 (73.95%)
숏(주식차입매도):
56 (26.05%)
수익 요인:
1.71
기대수익:
1.40 USD
평균 이익:
4.41 USD
평균 손실:
-8.30 USD
연속 최대 손실:
8 (-75.18 USD)
연속 최대 손실:
-103.55 USD (4)
월별 성장률:
76.67%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.57 USD
최대한의:
130.69 USD (40.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.20% (130.20 USD)
자본금별:
44.89% (128.85 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 141
USTEC 32
BTCUSDT 25
US30 10
EURAUD 5
AVAXUSDT 1
NZDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 103
USTEC 23
BTCUSDT 161
US30 19
EURAUD -5
AVAXUSDT 0
NZDCHF 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 6.9K
USTEC 6.1K
BTCUSDT 181K
US30 3.9K
EURAUD -747
AVAXUSDT 239
NZDCHF 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +41.49 USD
최악의 거래: -36 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +66.36 USD
연속 최대 손실: -75.18 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PXBTTrading-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real3
1.00 × 27
XMGlobal-MT5 10
5.21 × 68
XMGlobal-MT5 7
5.71 × 35
Tickmill-Live
6.69 × 26
리뷰 없음
2025.12.31 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 10:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 07:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 06:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 13:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 15:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 15:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 15:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 15:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 16:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 19:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
