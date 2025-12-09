信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Aaron XAU
Ke Liang Ren

Aaron XAU

Ke Liang Ren
0条评论
3
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 -10%
CMCMarkets-MT5-LIVE
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
764
盈利交易:
579 (75.78%)
亏损交易:
185 (24.21%)
最好交易:
82.80 USD
最差交易:
-211.75 USD
毛利:
3 843.40 USD (9 293 643 pips)
毛利亏损:
-4 572.70 USD (5 497 981 pips)
最大连续赢利:
32 (186.75 USD)
最大连续盈利:
304.84 USD (30)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
98.80%
最大入金加载:
86.64%
最近交易:
16 几分钟前
每周交易:
163
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.56
长期交易:
500 (65.45%)
短期交易:
264 (34.55%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-0.95 USD
平均利润:
6.64 USD
平均损失:
-24.72 USD
最大连续失误:
8 (-370.17 USD)
最大连续亏损:
-529.05 USD (5)
每月增长:
-10.43%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 265.90 USD
最大值:
1 312.50 USD (18.63%)
相对跌幅:
结余:
17.78% (1 312.50 USD)
净值:
31.23% (2 312.18 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 438
SPX500Z5 42
BITCOIN 42
SPX500H6 41
GOLDJ6 40
US30H6 39
NDAQ100Z5 25
SILVER 23
NDAQ100H6 19
US30Z5 15
SPX500 10
NDAQ100 9
US30 9
UK100 2
GER40H6 2
EURUSD.a 2
GBPUSD.a 2
USOIL 1
PLATINUM 1
DXYH26 1
USDJPY.a 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD -1.6K
SPX500Z5 -261
BITCOIN 208
SPX500H6 447
GOLDJ6 180
US30H6 161
NDAQ100Z5 -285
SILVER 57
NDAQ100H6 253
US30Z5 52
SPX500 29
NDAQ100 2
US30 15
UK100 -28
GER40H6 3
EURUSD.a -7
GBPUSD.a -20
USOIL 2
PLATINUM 60
DXYH26 1
USDJPY.a 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD -10K
SPX500Z5 -33K
BITCOIN 3.7M
SPX500H6 66K
GOLDJ6 12K
US30H6 27K
NDAQ100Z5 -146K
SILVER 862
NDAQ100H6 122K
US30Z5 4.8K
SPX500 -1.2K
NDAQ100 3.2K
US30 21K
UK100 -4.2K
GER40H6 100
EURUSD.a -3
GBPUSD.a -66
USOIL 75
PLATINUM 2.4K
DXYH26 72
USDJPY.a 68
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +82.80 USD
最差交易: -212 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +186.75 USD
最大连续亏损: -370.17 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CMCMarkets-MT5-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2025.12.22 16:41
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 17:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 14:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 12:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 19:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 17:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 16:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 16:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
