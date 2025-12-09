- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
764
盈利交易:
579 (75.78%)
亏损交易:
185 (24.21%)
最好交易:
82.80 USD
最差交易:
-211.75 USD
毛利:
3 843.40 USD (9 293 643 pips)
毛利亏损:
-4 572.70 USD (5 497 981 pips)
最大连续赢利:
32 (186.75 USD)
最大连续盈利:
304.84 USD (30)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
98.80%
最大入金加载:
86.64%
最近交易:
16 几分钟前
每周交易:
163
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.56
长期交易:
500 (65.45%)
短期交易:
264 (34.55%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-0.95 USD
平均利润:
6.64 USD
平均损失:
-24.72 USD
最大连续失误:
8 (-370.17 USD)
最大连续亏损:
-529.05 USD (5)
每月增长:
-10.43%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 265.90 USD
最大值:
1 312.50 USD (18.63%)
相对跌幅:
结余:
17.78% (1 312.50 USD)
净值:
31.23% (2 312.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|438
|SPX500Z5
|42
|BITCOIN
|42
|SPX500H6
|41
|GOLDJ6
|40
|US30H6
|39
|NDAQ100Z5
|25
|SILVER
|23
|NDAQ100H6
|19
|US30Z5
|15
|SPX500
|10
|NDAQ100
|9
|US30
|9
|UK100
|2
|GER40H6
|2
|EURUSD.a
|2
|GBPUSD.a
|2
|USOIL
|1
|PLATINUM
|1
|DXYH26
|1
|USDJPY.a
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|-1.6K
|SPX500Z5
|-261
|BITCOIN
|208
|SPX500H6
|447
|GOLDJ6
|180
|US30H6
|161
|NDAQ100Z5
|-285
|SILVER
|57
|NDAQ100H6
|253
|US30Z5
|52
|SPX500
|29
|NDAQ100
|2
|US30
|15
|UK100
|-28
|GER40H6
|3
|EURUSD.a
|-7
|GBPUSD.a
|-20
|USOIL
|2
|PLATINUM
|60
|DXYH26
|1
|USDJPY.a
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|-10K
|SPX500Z5
|-33K
|BITCOIN
|3.7M
|SPX500H6
|66K
|GOLDJ6
|12K
|US30H6
|27K
|NDAQ100Z5
|-146K
|SILVER
|862
|NDAQ100H6
|122K
|US30Z5
|4.8K
|SPX500
|-1.2K
|NDAQ100
|3.2K
|US30
|21K
|UK100
|-4.2K
|GER40H6
|100
|EURUSD.a
|-3
|GBPUSD.a
|-66
|USOIL
|75
|PLATINUM
|2.4K
|DXYH26
|72
|USDJPY.a
|68
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +82.80 USD
最差交易: -212 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +186.75 USD
最大连续亏损: -370.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CMCMarkets-MT5-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-10%
0
0
USD
USD
7.1K
USD
USD
3
0%
764
75%
99%
0.84
-0.95
USD
USD
31%
1:100