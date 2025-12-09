СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Aaron XAU
Ke Liang Ren

Aaron XAU

Ke Liang Ren
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 -12%
CMCMarkets-MT5-LIVE
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
754
Прибыльных трейдов:
569 (75.46%)
Убыточных трейдов:
185 (24.54%)
Лучший трейд:
82.80 USD
Худший трейд:
-211.75 USD
Общая прибыль:
3 739.51 USD (7 361 274 pips)
Общий убыток:
-4 572.70 USD (5 497 981 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (186.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
304.84 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
98.80%
Макс. загрузка депозита:
86.64%
Последний трейд:
25 минут
Трейдов в неделю:
201
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.63
Длинных трейдов:
496 (65.78%)
Коротких трейдов:
258 (34.22%)
Профит фактор:
0.82
Мат. ожидание:
-1.11 USD
Средняя прибыль:
6.57 USD
Средний убыток:
-24.72 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-370.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-529.05 USD (5)
Прирост в месяц:
-11.75%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 265.90 USD
Максимальная:
1 312.50 USD (18.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.78% (1 312.50 USD)
По эквити:
31.23% (2 312.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 436
SPX500Z5 42
SPX500H6 41
GOLDJ6 40
US30H6 39
BITCOIN 38
NDAQ100Z5 25
SILVER 23
NDAQ100H6 19
US30Z5 15
NDAQ100 9
SPX500 9
US30 7
UK100 2
GER40H6 2
EURUSD.a 2
GBPUSD.a 2
USOIL 1
PLATINUM 1
DXYH26 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD -1.6K
SPX500Z5 -261
SPX500H6 447
GOLDJ6 180
US30H6 161
BITCOIN 151
NDAQ100Z5 -285
SILVER 57
NDAQ100H6 253
US30Z5 52
NDAQ100 2
SPX500 25
US30 13
UK100 -28
GER40H6 3
EURUSD.a -7
GBPUSD.a -20
USOIL 2
PLATINUM 60
DXYH26 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD -12K
SPX500Z5 -33K
SPX500H6 66K
GOLDJ6 12K
US30H6 27K
BITCOIN 1.8M
NDAQ100Z5 -146K
SILVER 862
NDAQ100H6 122K
US30Z5 4.8K
NDAQ100 3.2K
SPX500 -1.3K
US30 16K
UK100 -4.2K
GER40H6 100
EURUSD.a -3
GBPUSD.a -66
USOIL 75
PLATINUM 2.4K
DXYH26 72
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +82.80 USD
Худший трейд: -212 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +186.75 USD
Макс. убыток в серии: -370.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets-MT5-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.22 16:41
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 17:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 14:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 12:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 19:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 17:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 16:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 16:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Aaron XAU
50 USD в месяц
-12%
0
0
USD
7K
USD
3
0%
754
75%
99%
0.81
-1.11
USD
31%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.