Всего трейдов:
754
Прибыльных трейдов:
569 (75.46%)
Убыточных трейдов:
185 (24.54%)
Лучший трейд:
82.80 USD
Худший трейд:
-211.75 USD
Общая прибыль:
3 739.51 USD (7 361 274 pips)
Общий убыток:
-4 572.70 USD (5 497 981 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (186.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
304.84 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
98.80%
Макс. загрузка депозита:
86.64%
Последний трейд:
25 минут
Трейдов в неделю:
201
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.63
Длинных трейдов:
496 (65.78%)
Коротких трейдов:
258 (34.22%)
Профит фактор:
0.82
Мат. ожидание:
-1.11 USD
Средняя прибыль:
6.57 USD
Средний убыток:
-24.72 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-370.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-529.05 USD (5)
Прирост в месяц:
-11.75%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 265.90 USD
Максимальная:
1 312.50 USD (18.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.78% (1 312.50 USD)
По эквити:
31.23% (2 312.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|436
|SPX500Z5
|42
|SPX500H6
|41
|GOLDJ6
|40
|US30H6
|39
|BITCOIN
|38
|NDAQ100Z5
|25
|SILVER
|23
|NDAQ100H6
|19
|US30Z5
|15
|NDAQ100
|9
|SPX500
|9
|US30
|7
|UK100
|2
|GER40H6
|2
|EURUSD.a
|2
|GBPUSD.a
|2
|USOIL
|1
|PLATINUM
|1
|DXYH26
|1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|-1.6K
|SPX500Z5
|-261
|SPX500H6
|447
|GOLDJ6
|180
|US30H6
|161
|BITCOIN
|151
|NDAQ100Z5
|-285
|SILVER
|57
|NDAQ100H6
|253
|US30Z5
|52
|NDAQ100
|2
|SPX500
|25
|US30
|13
|UK100
|-28
|GER40H6
|3
|EURUSD.a
|-7
|GBPUSD.a
|-20
|USOIL
|2
|PLATINUM
|60
|DXYH26
|1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|-12K
|SPX500Z5
|-33K
|SPX500H6
|66K
|GOLDJ6
|12K
|US30H6
|27K
|BITCOIN
|1.8M
|NDAQ100Z5
|-146K
|SILVER
|862
|NDAQ100H6
|122K
|US30Z5
|4.8K
|NDAQ100
|3.2K
|SPX500
|-1.3K
|US30
|16K
|UK100
|-4.2K
|GER40H6
|100
|EURUSD.a
|-3
|GBPUSD.a
|-66
|USOIL
|75
|PLATINUM
|2.4K
|DXYH26
|72
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Лучший трейд: +82.80 USD
Худший трейд: -212 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +186.75 USD
Макс. убыток в серии: -370.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets-MT5-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
