Negociações:
788
Negociações com lucro:
599 (76.01%)
Negociações com perda:
189 (23.98%)
Melhor negociação:
82.80 USD
Pior negociação:
-211.75 USD
Lucro bruto:
3 962.45 USD (9 484 452 pips)
Perda bruta:
-4 592.03 USD (5 498 778 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (186.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
304.84 USD (30)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
98.80%
Depósito máximo carregado:
86.64%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
166
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.48
Negociações longas:
506 (64.21%)
Negociações curtas:
282 (35.79%)
Fator de lucro:
0.86
Valor esperado:
-0.80 USD
Lucro médio:
6.62 USD
Perda média:
-24.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-370.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-529.05 USD (5)
Crescimento mensal:
-9.17%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 265.90 USD
Máximo:
1 312.50 USD (18.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.78% (1 312.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.23% (2 312.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|449
|BITCOIN
|44
|SPX500Z5
|42
|SPX500H6
|42
|GOLDJ6
|40
|US30H6
|39
|NDAQ100Z5
|25
|SILVER
|25
|NDAQ100H6
|22
|US30Z5
|15
|SPX500
|10
|US30
|10
|NDAQ100
|9
|UK100
|2
|GER40H6
|2
|EURUSD.a
|2
|GBPUSD.a
|2
|COPPER
|2
|ETHEREUM
|2
|USOIL
|1
|PLATINUM
|1
|DXYH26
|1
|USDJPY.a
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|-1.5K
|BITCOIN
|211
|SPX500Z5
|-261
|SPX500H6
|457
|GOLDJ6
|180
|US30H6
|161
|NDAQ100Z5
|-285
|SILVER
|42
|NDAQ100H6
|267
|US30Z5
|52
|SPX500
|29
|US30
|20
|NDAQ100
|2
|UK100
|-28
|GER40H6
|3
|EURUSD.a
|-7
|GBPUSD.a
|-20
|COPPER
|0
|ETHEREUM
|11
|USOIL
|2
|PLATINUM
|60
|DXYH26
|1
|USDJPY.a
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|-6.4K
|BITCOIN
|3.9M
|SPX500Z5
|-33K
|SPX500H6
|68K
|GOLDJ6
|12K
|US30H6
|27K
|NDAQ100Z5
|-146K
|SILVER
|563
|NDAQ100H6
|129K
|US30Z5
|4.8K
|SPX500
|-1.2K
|US30
|25K
|NDAQ100
|3.2K
|UK100
|-4.2K
|GER40H6
|100
|EURUSD.a
|-3
|GBPUSD.a
|-66
|COPPER
|3
|ETHEREUM
|2.4K
|USOIL
|75
|PLATINUM
|2.4K
|DXYH26
|72
|USDJPY.a
|68
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +82.80 USD
Pior negociação: -212 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +186.75 USD
Máxima perda consecutiva: -370.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets-MT5-LIVE" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
