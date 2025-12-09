SinaisSeções
Ke Liang Ren

Aaron XAU

Ke Liang Ren
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -9%
CMCMarkets-MT5-LIVE
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
788
Negociações com lucro:
599 (76.01%)
Negociações com perda:
189 (23.98%)
Melhor negociação:
82.80 USD
Pior negociação:
-211.75 USD
Lucro bruto:
3 962.45 USD (9 484 452 pips)
Perda bruta:
-4 592.03 USD (5 498 778 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (186.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
304.84 USD (30)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
98.80%
Depósito máximo carregado:
86.64%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
166
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.48
Negociações longas:
506 (64.21%)
Negociações curtas:
282 (35.79%)
Fator de lucro:
0.86
Valor esperado:
-0.80 USD
Lucro médio:
6.62 USD
Perda média:
-24.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-370.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-529.05 USD (5)
Crescimento mensal:
-9.17%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 265.90 USD
Máximo:
1 312.50 USD (18.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.78% (1 312.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.23% (2 312.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 449
BITCOIN 44
SPX500Z5 42
SPX500H6 42
GOLDJ6 40
US30H6 39
NDAQ100Z5 25
SILVER 25
NDAQ100H6 22
US30Z5 15
SPX500 10
US30 10
NDAQ100 9
UK100 2
GER40H6 2
EURUSD.a 2
GBPUSD.a 2
COPPER 2
ETHEREUM 2
USOIL 1
PLATINUM 1
DXYH26 1
USDJPY.a 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD -1.5K
BITCOIN 211
SPX500Z5 -261
SPX500H6 457
GOLDJ6 180
US30H6 161
NDAQ100Z5 -285
SILVER 42
NDAQ100H6 267
US30Z5 52
SPX500 29
US30 20
NDAQ100 2
UK100 -28
GER40H6 3
EURUSD.a -7
GBPUSD.a -20
COPPER 0
ETHEREUM 11
USOIL 2
PLATINUM 60
DXYH26 1
USDJPY.a 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD -6.4K
BITCOIN 3.9M
SPX500Z5 -33K
SPX500H6 68K
GOLDJ6 12K
US30H6 27K
NDAQ100Z5 -146K
SILVER 563
NDAQ100H6 129K
US30Z5 4.8K
SPX500 -1.2K
US30 25K
NDAQ100 3.2K
UK100 -4.2K
GER40H6 100
EURUSD.a -3
GBPUSD.a -66
COPPER 3
ETHEREUM 2.4K
USOIL 75
PLATINUM 2.4K
DXYH26 72
USDJPY.a 68
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +82.80 USD
Pior negociação: -212 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +186.75 USD
Máxima perda consecutiva: -370.17 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets-MT5-LIVE" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.22 16:41
No swaps are charged on the signal account
2025.12.16 17:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 14:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 12:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 19:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 17:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 16:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.09 16:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 16:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
